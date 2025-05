1. Mai in Dortmund

Mehr Teilnehmerinnen und Teilnehmer bei der Demonstration

Bei herrlichem Wetter startete die 1.Mai-Demo des DGB in Dortmund mit einer Auftaktkundgebung des Internationalisieren Bündnisses. An der Demonstration zum Westfalenpark beteiligten sich mit 3.000 Teilnehmerinnen und Teilnehmer an der Demo mehr als in den Vorjahren.

Korrespondenz