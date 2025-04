1. Mai - Weltweit hält die Arbeiterklasse Heerschau!

Zwanzig vorbereitete Beiträge von Vertreterinnen und Vertretern der United Front ermöglichen einen eindrucksvollen und lebendigen "Blick in die Welt". Die Rednerinnen und Redner sprachen zur Bedeutung des 1. Mai für die Arbeiter und Völker der Welt, wie sie ihn vorbereiten, welche Wünsche sie an die internationale Solidarität haben, welche Kämpfe sie führen um bessere Arbeits- und Lebensbedingungen, gegen die Kriegsgefahr, gegen Faschismus und für den Erhalt der natürlichen Lebensgrundlagen der Menschheit.

Eine Aktivistin berichtete über die Bergbautragödie von Stilfontein in Südafrika. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer bekräftigten ihre Verantwortung für die 3. Internationale Automobilarbeiterkonferenz. Ein Revolutionär aus China führte seine Gedanken zum marxistisch-leninistsichen Parteiaufbau in seinem Land aus. Aus der Türkei erfuhren die Webinar-Teilnehmer, über welche Fragen in dem großen Aufruhr gegen Faschismus diskutiert wird. Ford-Arbeiter aus Deutschland berichteten, wie sie mit ihren Kollegen darum ringen, dass sie die geplante Arbeitsplatzvernichtung niemals akzeptieren.

Jede Menge Aufmerksamkeit und Solidarität erfährt der mutige Kampf der Bergleute von Chiatura. Aus Italien gibt es einen Bericht über geplante und durchgeführte Hafenblockaden, damit Waffen an Israel für den Völkermord an den Palästinenserinnen und Palästinensern im Gaza nicht transpotiert werden können. Im Chat wird weiterdiskutiert und sich verabredet ...

Damit auch Leserinnen und Leser, die nicht dabei sein konnten, einen Eindruck von der tollen Atmosphäre und den interessanten Inhalten bekommen, sind in der Webinar-Reportage neben einer Zusammenfassung auch alle Beiträge dokumentiert. So kann man auch 1.-Mai-Feiern mit dem einen oder anderen "Blick in die Welt" bereichern ...

