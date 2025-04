Am Samstag Rebell-Nachmittag im Che

Am 14. Mai wird in Gelsenkirchen im Kultursaal der Horster Mitte, eine Veranstaltung der Reihe „Internationalismus Live“ stattfinden unter dem Titel: „Schluss mit Völkermord und Vertreibung – Solidarität mit dem Befreiungskampf in Palästina!“

Das Vorgehen des israelischen Regimes, mit Unterstützung der USA und auch Deutschland wird immer menschenverachtender. Es herrscht eine Blockade aller Hilfsgüter nach Gaza. Es fehlt an Essen, sauberem Wasser, Strom und vor allem auch an medizinischem Material. Dazu kommen die Bombardierungen. Dieses faschistische Vorgehen verurteilen wir zu tiefst. Darum wollen wir die praktische Solidarität verstärken und organisieren bei der Veranstaltung eine Spendengala. Das Geld geht direkt über die Hilfsorganisation Solidarität International an die Al Awda Health&Community Association in Gaza. Das Geld wird aktuell dringend für die Akuthilfe benötigt für das Gesundheitswesen und die Versorgung mit Lebensmitteln und Medikamenten. Sammelt also kräftig Spenden z.B. beim 1. Mai, um sie vor Ort abgeben zu können.

Diese Spendengala wollen wir ab 16 Uhr im Che vorbereiten. Unter anderem schleifen wir eine Spendenrakete aus Holz ab und bemalen sie schön. Hier werden viele kreative und handwerkliche Fähigkeiten gebraucht.

Um 19 Uhr startet das Dart-Turnier und anschließend wollen wir noch feiern bei unserer monatlichen REBELL-Party.

Der Eintritt kostet: 2,50€ normal und 1,50€ ermäßigter Preis.

Für den kleinen Hunger ist gesorgt.

Wir sehen uns am Samstag!

Jugendzentrum Che, An der Rennbahn 2, 45899 Gelsenkirchen. Mit dem Bus oder der U11 erreicht ihr es über die Haltestelle Schloss Horst.