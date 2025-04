Brose-Kollegen streikten zwei Stunden lang

Die Kolleginnen und Kollegen am dortigen Standort fertigen für Mercedes-Benz in Sindelfingen im gleichen Takt zur Fahrzeugproduktion Türsysteme. Die meisten Brose-Werke haben keinen Tarifvertrag, mit Ausnahme von Würzburg, da Brose bereits 2006 aus dem Tarifvertrag ausgeschieden ist.

Es war ein Erfolg, dass die zu 80 Prozent in der IG Metall organisierten Beschäftigten in Weil im Schönbuch bereits 2022 einen Haustarifvertrag erkämpft haben (mehr dazu hier). Sie liegen damit aber immer noch um 10 Prozent unter dem Flächentarifvertrag und es fehlen wichtige Komponenten, wie der sogenannte Trafobaustein und das tarifliche Zusatzgeld T-Zug. Jetzt gehen sie einen weiteren Schritt und fordern die Angleichung an den Flächentarifvertrag. Dafür sind sie streikbereit. Ein Signal auch für die Belegschaften an anderen Brose-Standorten.