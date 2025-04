Das Rebellische Musikfestival feiert die ICOR-Kobanê-Brigaden!

Nach dem Sieg über den faschistischen IS im Jahr 2015 vereinbarten die ICOR (Internationale Koordinierung revolutionärer Parteien und Organisationen) mit der kurdischen Bewegung in Europa und der Selbstverwaltung in Rojava, ein Gesundheitszentrum in Kobanê aufzubauen. 177 Brigadisten aus zehn Ländern folgten dem Aufruf der ICOR unter dem Motto „Den Sieg sichern“ und nahmen begeistert an neun Internationalen Brigaden teil. In selbstloser, selbstfinanzierter Arbeit entstand in einem halben Jahr in Zusammenarbeit mit der kurdischen Selbstverwaltung eine Geburtsklinik.



Das wird gefeiert! Und zwar am Pfingstsamstag auf der Hauptbühne von 16 Uhr bis 18.30 Uhr. Ein besonderes Anliegen ist, auch das aktuelle Gazaprojekt der ICOR vorzustellen und zu bewerben. Den Solidaritätspakt mit der Al-Awda-Health Community Association zum Wiederaufbau des Al-Awda-Krankenhauses oder eines anderen Gesundheitsprojektes der ICOR in Gaza (mehr dazu hier). Hier werden aktuell Spenden gesammelt und die Arbeit der Brigaden wird vorbereitet. Man kann sich auch direkt anmelden.



Bestandteile des Festes zu Zehn Jahre Kobanê-Brigaden sind Berichte der Brigadistinnen und Brigadisten, Grußworte verschiedener Organisationen, Musik und Tanz uvm. Monika Gärtner-Engel wird als Hauptkoordinatorin der ICOR das Fest eröffnen. Auch der Jugendverband REBELL beteiligt sich daran!

Also - eine wunderbare Gelegenheit, dieses Projekt der internationalen gegenseitigen praktischen Solidarität und Zusammenarbeit kennenzulernen und ein Teil davon zu werden. Das Vorbereitungsteam des Fests lädt insbesondere alle internationalen Brigadistinnen und Brigadisten von 2015 ein: Kommt zum Rebellischen Musikfestival! Bringt kurze, lebendige Beiträge mit, die von eurer Arbeit in Kobanê und euren Erfahrungen berichten! Ein Verantwortlicher des Vorbereitungsteams wird am Infopoint zu erreichen sein.