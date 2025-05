Die Reichsten zerstören die Umwelt am meisten

Rund 5.500 Ärzte haben am 1. Mai in Neuseeland einen 24-stündigen landesweiten Streik durchgeführt, um gegen ein Gehaltsangebot von nur 1,5 Prozent, verteilt auf zwei Jahre, zu protestieren. Bei einer jährlichen Inflationsrate von 2,6 Prozent wäre dies eine erhebliche reale Gehaltskürzung. Es war der erste ganztägige Streik von leitenden Ärzten in den öffentlichen Krankenhäusern des Landes, zu dem die Association of Salaried Medical Specialists (ASMS) aufgerufen hatte. Zuvor hatten bereits Tausende Ärzte in Ausbildung und Zehntausenden von Krankenschwestern und -pflegern im vergangenen Jahr gestreikt.