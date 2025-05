Fortschritte in der Bündnisarbeit

Die Teilnahme an der Mai-Demo des DGB in Heilbronn kam nicht an die Vorjahre heran, vor allem die Gewerkschaftsjugend war weniger stark vertreten. Der Veranstalter zählte insgesamt 750 Personen bei der Demo und dem anschließenden Fest im Hof des Gewerkschaftshauses.



Dagegen entwickelt sich die Beteiligung der Umweltbewegung, Friedensbewegung, der kämpferischen Frauenbewegung und von antifaschistischen Aktivisten am 1. Mai positiv. Sie waren mit eigenen Transparenten und Fahnen deutlich sichtbar. Die MLPD und der Jugendverband REBELL organisierten einen kämpferischen Demoblock mit Liedern, offenem Mikrofon und Rufparolen.



Eine Kollegin vom Heilbronner Friedensrat kam zum Mikrofon: „Wir müssen Parolen gegen die Kriege in Gaza und in der Ukraine rufen. Und gegen die Aufrüstung!“. Gesagt, getan! Die Kinder der Kinderorganisation ROTFÜCHSE hatten eigene Plakate gestaltet - mit ihren Anliegen: „Alle gegen Krieg und gegen Umweltverbrecher“, oder gegen die AfD: „Meine Freunde aus Bulgarien, Türkei, Polen, Syrien, Irak ... bleiben hier!“. Dies wurde beim Nelkenverkauf viel beachtet, und auch vom Foto-Reporter der Lokalzeitung.