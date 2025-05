Frankreich: 300.000 in 250 Städten am 1. Mai auf den Straßen

In Paris nahmen an die 100 000 Personen mit kämpferischen Liedern und Parolen bei strahlendem Wetter, aber auch mit über 30 Grad, teil. An der Seite der gewerkschaftlichen Blocks gab es große politische Blocks, die oft gegen Reaktion, Rassismus und Militarisierung und für Befreiungskämpfe in aller Welt mobil machten. Die Gewerkschaften protestierten in vielen Städten gegen die Ankündigung von Massenentlassungen, z.B. die 600 bedrohten Arbeitsplätze bei Arcelor Mittal.

An unserem Stand zog die Literatur zur Einheitsfront und zu Palästina an, die wir mit der Spendensammlung der ICOR für die medizinische Soforthilfe in Gaza verbanden. Unser Transparent "Le capitalisme détruit l'homme et la nature. Le communisme est l'avenir du monde! Organisez-vous" (Der Kapitalismus zerstört Mensch und Natur. Dem Kommunismus gehört die Zukunft! Organisiert Euch!) wurde viel fotografiert, rief aber auch Widerspruch hervor. Das war Anlass, über die Lehren aus den Pioniererfahrungen des sozialistischen Aufbaus zu diskutieren und über den verbreiteten Antikommunismus. Der Nachdruck des Auszugs aus dem Buch "Morgenröte der internationalen sozialistischen Revolution" von Stefan Engel "Unvergängliche Erfolge beim Aufbau des Sozialismus" als neue Broschüre der UPML war dabei eine sehr gute Hilfe und einige Exemplare wurden verkauft.