Gedenken an Melchior Nonnenmacher und Jäcklein Rohrbach

Wir präsentieren eine Gedenktafel (Entwurf) der Maichinger Gewalttat vom 12. Mai 1525.

Wir enthüllen das Bauernkriegsbild von Marco Schaub (Gera), das Verbindungslinien vom Bauernkrieg 1525 bis in die heutige Zeit zieht.

Wir erzählen die blutige Geschichte, die sich hier in und um Maichingen vor 500 Jahren zugetragen hat. Auch die Bauernschlacht und die Hinrichtung Nonnenmachers gehören zur 950-jährigen Geschichte Maichingens. Die Kämpfer von damales gehörten zu den Entschlossensten, die man heute oft übergeht.

Auch Musik soll es geben!

Wir laden alle Bürgerinnen und Bürger Maichingens, auch alle interessierten Menschen, zu dieser Kundgebung ein.

Am 12. Mai 1525, gleich nach der für die Aufständischen desaströsen Schlacht bei Böblingen, wurde in Sindelfingen Melchior Nonnenmacher vom „Bauernjörg“ (Feldherr des schwäbischen Bundes, Georg Truchsess von Waldburg - Bauernschlächter) persönlich gefangen genommen.

Abends wurde er im Heerlager nahe Maichingen bei lebendigem Leibe qualvoll zu Tod „gebraten“. Seine Beteiligung an der Hinrichtung des Grafen Helfenstein und anderer Adliger am Ostersonntag vor Weinsberg wurde ihm zum Verhängnis. Wenige Tage später ereilte den Bauernführer Jäcklein (Jakob) Rohrbach aus Böckingen / Heilbronn – auch in Weinsberg dabei - nahe Neckargartach das gleiche gnadenlose Schicksal.

Wir wollen den Kontrast zu vielen Bauernkriegs-Events bilden, die gerade überall stattfinden. Am 9. Mai 2025 wird z.B. die 350 000 Euro teure Bauernkriegssäule von Bildhauer Peter Lenk in Böblingen enthüllt („Lenkmal“). Aber bei ihm findet sich schon wieder die „Fryheit“-Fahne, mit der Thomas Murner, Bauernkriegsgegner, Gegenrevolutionär und reaktionärer Mönch, die Bauern verhöhnte. Lenk stellen wir den heute vergessenen Grafiker Viktor Schivert gegenüber. Sein Bild der Hinrichtung Nonnenmachers zeigt empathisch ein menschliches Antlitz des Gequälten. Wir zeigen es am 10. Mai auf unserer Gedenktafel! Bei Lenk findet sich eine Fratze, lauthals lachender Schergen drumherum und Lenk selber ist auch da, angeschmiegt an Bauernschlächter Georg Truchsess von Waldburg.

Auch des heute oft verleugneten großen Bauernkriegs-Historikers Wilhelm Zimmermann (1807-1878) wollen wir gedenken, der uns die erste wissenschaftliche Bauernkriegsgeschichte gab.

Melchior Nonnenmacher sollte so wenig wie Jäcklein Rohrbach vergessen werden. Deshalb:

Samstag, 10. Mai, 15 Uhr: Kundgebung an der S-Bahn-Station Maichingen, Andenken an Bauernkrieg, Nonnenmacher, Rohrbach.