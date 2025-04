Grup Yorum tritt auf

Dort brach regelrecht Begeisterung aus, als ich berichtete, dass Grup Yorum auf das Rebellische Musikfestival kommt. Diese Band ist sehr bekannt, und drei Kollegen spielten mir gleich auf dem Handy ihr jeweiliges Lieblingslied von Grup Yorum vor. Sie sagten, dass es ein tolles Ereignis ist, wenn Grup Yorum hier um die Ecke spielt und sicherlich viele Leute begeistert sein werden, sie dort zu hören. Die Dönerladen-Belegschaft will auf jeden Fall kommen.

Durch die antifaschistische, revolutionäre-bürgerlich-demokratische Gärung in der Türkei sind viele fortschrittliche und demokratische türkische Menschen derzeit aufgewühlt. Revolutionäre Alternativen sind sehr in der Diskussion und dafür steht diese Band, das Rebellische Musikfestival. Im Weiteren fiel mir dann allerdings auf, dass auf der Website des Rebellischen Musikfestivals Grup Yorum noch nicht einmal angekündigt ist. Auch auf Rote Fahne News wurde bisher außer einer kurzen Erwähnung nicht dafür geworben. Es wäre auch gut, wenn ihr bekannt machen würdet, wann diese Band auftritt, sodass man gezielter dafür werben kann. Das gilt sicherlich auch für andere Musikgruppen. Denn wir wollen ja viele Leute ansprechen, die aus dem Ruhrgebiet und NRW vielleicht auch nicht das ganze Wochenende teilnehmen, aber an einem Tag oder Abend das tolle Festival besuchen.

Also mehr Offensivgeist in der Werbung!