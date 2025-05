Das 6. Rebellische Musikfestival präsentiert Grup Yorum

Die türkische Band Grup Yorum wird auf dem 6. Rebellischen Musikfestival am Sonntag, 8. Juni, auftreten!



Die Musikergruppe ist weltweit, vor allem unter türkischen Migranten, sehr bekannt und beliebt. Ihre Lieder handeln vom Kampf um Freiheit und Revolution. Ihre Mitglieder werden vom faschistischen Erdoğan-Regime in der Türkei massiv verfolgt und unterdrückt, wobei ihm der deutsche Staat hilft oder dies zumindest billigt.



Unterstützer des Rebellischen Musikfestivals machten das im Essener Norden bekannt (mehr dazu hier). Dass Grup Yorum spielt, traf auf großes Interesse und brachte den ein oder anderen zum Trällern von Lieblingsliedern.



In Kürze erscheint ein aktualisierter Festival-Flyer mit der Band Grup Yorum.



Hier eine Hörprobe

Hier gibt es alle Infos zum Rebellischen Musikfestival