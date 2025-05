Kennt ihr den Handala? Diesen kleinen Typen mit den Kaktushaaren, den man immer wieder findet auf Postern, Graffitis und Broschüren? Bestimmt haben ihn etliche von euch schon mal gesehen; man findet ihn überall auf der Welt, in Indien, in New York, in Spanien, in Deutschland, in Rojava, in Gaza und im Westjordanland.

Vor 50 Jahren hat der Zeichner Nadschi al-Ali ihn geschaffen als ein Symbol des palästinensischen Widerstands und des jahrzehntelangen Kampfs um Befreiung, Würde und Land. Sein Name bedeutet auf Arabisch "bittere Wüstenfrucht". Und er hat auch alle Eigenschaften der Wüstenpflanzen. Wie der Kaktus zum Beispiel: Du kannst ihm das Wasser entziehen, ihn kalten Winden aussetzen, ihn ausreißen – er wird immer wieder kommen.

Am 14. Mai 2025 bei der Internationalismus-Live-Veranstaltung "Gaza soll leben! Schluss mit Völkermord und Vertreibung" in Gelsenkirchen wird der Handala auch unter uns sein. Vielleicht sehen wir ihn nicht, aber sein Mut und seine Zuversicht werden da sein. Nie können wir sein Gesicht sehen, es ist seinem Volk zugewandt und den Rücken zeigt er den Besatzern und Unterdrückern. Aber ich bin sicher: In diesen Zeiten laufen Tränen der Trauer und des Zorns über seine Wangen. Und seine Hände sind geballt zur Faust.

Bei der Veranstaltung trefft ihr Aktivisten der Solidarität mit dem palästinensischen Befreiungskampf. Auf dem Podium: Kompetente Rednerinnen und Redner aus der revolutionären Weltorganisation ICOR aus vier Kontinenten und Vertreterinnen und Vertreter der MLPD. Unter ihnen Jeroen Toussaint von der revolutionären Organisation „Rode Morgen“ Niederlande. Seit seiner Jugend ist Jeroen von ganzem Herzen ein Unterstützer und Aktivist des Befreiungskampfs der Palästinenser. Er kennt seit Jahrzehnten die ganze Geschichte der Palästina-Solidarität, die Zeiten der betrogenen Hoffnung und das Auf und Ab der sogenannten Friedensgespräche, Oslo, Camp David … die zu nichts anderem führten als zu dem unerträglichen Genozid, gegen den wir heute kämpfen. Er hat uns eine Menge zu sagen.

Wo: Im Kultursaal der Horster Mitte in Gelsenkirchen, Schmalhorststraße 1c

Wann: 14. Mai 2025

Einlass 17:30 Uhr, Beginn 18:30

Eintritt 4 Euro / 2 Euro

Bei der Veranstaltung wird der Jugendverband REBELL eine Spendengala durchführen: "Wir, der REBELL, wollen die praktische Solidarität verstärken und organisieren bei der Veranstaltung eine Spendengala. Das Geld geht direkt über die Hilfsorganisation Solidarität International an die Al Awda Health&Community Association in Gaza. Das Geld wird aktuell dringend für die Akuthilfe benötigt für das Gesundheitswesen und die Versorgung mit Lebensmitteln und Medikamenten."

Spendenkonto: Solidarität International

IBAN: DE 86 5019 0000 6100 8005 84

Stichwort: Gaza soll leben

Handala und der Schlüssel - Der Text

Handala und der Schlüssel - Gestalteter Text

Handala und der Schlüssel - Mit Noten