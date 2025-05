Kassel: Redebeiträge zum Kapitalismus als Ursache aller Krisen

"Bei der Rüstung sind sie fix - für die Bildung tun sie nix" oder "Hoch mit der Bildung - runter mit der Rüstung" waren oft gerufenen Parolen. Will doch die CDU über ihren Studentenverband RCDS die "Zivilklausel" der Uni Kassel, eine Rüstungsforschung und die Zusammenarbeit mit den in Kassel ansässigen Rheinmetall und KNDS durchsetzen.

Am offenen Mikrophon wurden die Entwicklung bei VW, soziale Demontage, globale Umweltkatastrophe und die Kriegsgefahr angesprochen. Die Redebeiträge machten deutlich, dass der Kapitalismus die Ursache all dieser Krisen ist.

Beim Familienfest des DGB am schönen Fulda-Ufer hatte die MLPD einen Stand. Sie lud mit fortschrittlicher Literatur, Kaffee und Kuchen zum Austausch und intensiven Gesprächen ein.

An der Gesprächsrunde "Was ich die MLPD schon immer mal fragen wollte" standen der Austausch zur Entwicklung bei VW, vor allem die Wut der Kollegen zum Tarifabschluss im Dezember und unser klarer Standpunkt "Stoppt den Völkermord in Gaza" im Mittelpunkt. Mehrere Kollegen wollen weiter mit uns in Kontakt bleiben.