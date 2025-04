Lehren zur Verhinderung des Faschismus - damals und heute

Wenn es den Nazis in diesen Jahren gelang, sich einen solchen gewaltigen Masseneinfluss zu verschaffen, dann war eine wesentliche Ursache hierfür die Spaltung der Arbeiterklasse auf gewerkschaftlichem wie auf politischem Gebiet. Die Arbeiterklasse war nicht jener starke Magnet, der alle schwankenden Elemente anzog.

Die Fehler der Kommunistischen Partei

… Als nach der Zusammenkunft Hitlers mit den Großindustriellen in Düsseldorf Hitler Garantien gegeben hatte, vollzog die kapitalistische Klasse endgültig einen Bruch mit der Sozialdemokratie. Die NSDAP wurde nunmehr endgültig die soziale Hauptstütze der Kapitalisten.



Diesen Wandel hat unsere Partei nicht voll ausgenutzt. Man bezeichnete die sozialdemokratischen Führer als Sozialfaschisten, was falsch war. Statt zu erkennen, daß die Kapitalisten mit der Hitlerclique alle demokratischen Grundrechte vernichten würden, machten die Kommunisten gemeinsam mit den Nationalsozialisten beim Volksentscheid gegen die Preußenregierung mit. Wir hätten die Aufgabe gehabt, das ganze Volk für die Erhaltung der Demokratie zu mobilisieren. Die Herstellung einer gemeinsamen Front der Arbeiterklasse wäre notwendig gewesen. Vor allem hätte man eine organisatorische Einheit auf gewerkschaftlichem Gebiet herstellen müssen, stattdessen führte die Partei die RGO²-Politik fort. Unsere starre Einheitsfrontpolitik 'nur von unten' war nicht richtig. Unsere Parteiführung hätte sich auch an die SPD- und ADGB-Führung zwecks gemeinsamen Kampfes zur Erhaltung der demokratischen Grundrechte wenden müssen. …“



Jahrzehntelang wurde Willi Dickhut in seiner Heimatstadt Solingen wegen seiner prinzipienfesten Haltung gegenüber dem Kapitalismus, dem Opportunismus und Revisionismus in der Öffentlichkeit totgeschwiegen. Als sichtbarer Ausdruck des zurückgehenden Einflusses des Antikommunismus beginnt sich das in den letzten Jahren zu ändern: mit einer Tafel für ihn in einer Ausstellung des antifaschistischen Max-Leven-Zentrums; mit der Präsentation seiner Schnitzereien der „Moorsoldaten“ in einer Ausstellung des „Zentrum für verfolgte Künste“; mit einer indirekten Würdigung in einem viel beachteten Lokalkrimi; und vor wenigen Tagen mit der Würdigung seiner Rolle im antifaschistischen Wiederaufbau in einem Artikel des Solinger Tageblatts.

