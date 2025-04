Los Angeles County: 50.000 SEIU-Gewerkschafter streiken

In Folge 760 des Interviewformats "Jung&Naiv" ist Alina Schwermer zu Gast. Die freie Sportjournalistin und Autorin berichtet und forscht über den Fußball und heutigen "Fußball-Kapitalismus". Sie gibt neue und spannende Einblicke in die Geschichte des Sports auf allen Kontinenten, die Wurzeln in der Arbeiterbewegung in Europa und die Monopolisierung des Verbandsfußballs. Scharf und klar kritisiert sie die Gewalt und Brutalität in verschiedenen Facetten der Fußballindustrie und entwirft gleichzeitig Visionen von einer Fußball-Welt von und für die breite Bevölkerung. Mehr dazu auch in ihrem Buch "Futopia. Ideen für eine bessere Fußballwelt".

Das Interview findet man hier auf dem YouTube-Kanal von "Jung&Naiv"