Mangan-Kumpel aus Chiatura erklären Belegschaft von Schachtbau Nordhausen Solidarität

Wir, die Mangan-Bergarbeiter von Chiatura, die für unsere Arbeitsplätze, die Ökologie und den Anteil am Reichtum, der unter unseren Füßen liegt, kämpfen, grüßen die Arbeiter der Schachtbau GmbH in Nordhausen, die ebenfalls für einen angemessenen Lohn kämpfen, den sie verdienen.

Wir haben es geschafft, 61 Tage lang mit Zähnen und Klauen zu kämpfen, und wir werden jetzt nicht nachgeben. Wir wurden ignoriert, ausgelacht, provoziert, bedroht, belogen.

In den letzten vier Tagen wurde der Hungerstreik von sechs Bergleuten begonnen, und in der letzten Nacht wurden vier unserer Anführer verhaftet, als die regionale Polizei um 3 Uhr morgens das Zelt stürmte, in dem die Hungerstreikenden lagen.

Unsere Berufe blicken auf Hunderte von Jahren der Organisierung und des Kampfes gegen die Bosse zurück, die immer mehr und mehr nur für sich selbst wollen.

Internationale Solidarität ist eines der größten Werkzeuge in unserem Arsenal, wie unser Kampf auch immer wieder bestätigt hat, wenn zum Beispiel unsere Genossen Spenden für uns gesammelt haben oder auch nur durch ihre physische Anwesenheit den Arbeiterinnen und Arbeitern Hoffnung gegeben haben.

Deshalb wollen wir, dass ihr wisst, dass euer Kampf nicht allein ist. Wir mögen physisch weit von euch entfernt sein, aber wir sind euch näher als je zuvor.

Wir sind Bergleute. Wir sind zum Kämpfen geboren, und zu gewinnen ist unser Schicksal.

Unsere Kämpfe sind lebendig, und was wir aus ihnen lernen, wird die zukünftigen Kämpfe unserer Kollegen in der ganzen Welt stärker und stärker machen, bis der Tag des entscheidenden Sieges kommt.

Wir wünschen Ihnen die volle Befriedigung Ihrer Forderungen! Wir wünschen euch einen stolzen Sieg! Und wir wünschen euch Kraft für eure Linien für zukünftige Kämpfe!

Kein Kampf wird alleine gelassen! Volle Solidarität der Bergleute von Chiatura für euch! Vorwärts zum Sieg!