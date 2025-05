Kein aufrichtiger, humanistischer Mensch kann die Bilder ertragen, die wir jeden Tag in den Medien sehen. Die Bilder vom Völkermord in Gaza durch den israelischen Staat und seine Armee.



Weltweit empören sich Demokraten, Menschen vieler Religionsgemeinschaften, palästinensische Organisationen, Revolutionäre und Freiheitskämpfer. Sie wollen dem Genozid nicht tatenlos zusehen.



Alle sind herzlich eingeladen zu der Veranstaltung „Internationalismus Live“ : „Schluss mit Völkermord und Vertreibung – Solidarität mit dem Befreiungskampf in Palästina!“, am 14. Mai. Der Termin steht in engem Zusammenhang mit vielen weiteren Aktivitäten zum Nakba-Tag, der am 15. Mai stattfindet. Seit 77 Jahren wird am Nakba-Tag des Beginns der massenhaften Vertreibung von Palästinenserinnen und Palästinensern aus ihrem Heimatland und ihrem Widerstand gedacht.



Bei der Veranstaltung trefft ihr Aktivisten der Solidarität mit der Befreiung der Palästinenser und eine ganze Reihe kompetenter Redner aus vier Kontinenten. Hatem Laouini von der Parti Patriotique Democratique Socialiste (PPDS) Tunesien wird zu Gast sein. Seit Beginn der Nakba verbindet die tunesische demokratische Bevölkerung und alle Unterstützerinnen und Unterstützer der verfolgten Palästinenser eine enge Freundschaft. Eine Zeitlang war Tunis das Hauptquartier der Palästinensischen Befreiungsorganisation PLO, als sicherer Ort, um den Widerstand der in mehrere Länder geflüchteten Palästinenserinnen und Palästinenser zu koordinieren. Aus dieser Zeit bestehen bis heute engste Verbindungen zu den Palästinensern, nicht nur bei Aktivisten, sondern auch bis tief hinein in die Familien.



Bazlur Rashid Firoz aus Bangladesch wird berichten - von großen Demonstrationen und Kampagnen für die Palästinenser. Es gibt noch weitere internationale Gäste – das verraten wir euch nach dem 1. Mai. Dann wird es auch weitere Informationen zur Zeit, zu den Eintrittspreisen etc. geben. Freut Euch darauf.