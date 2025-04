Spanien, Portugal und Teile Frankreichs ohne Strom

Aus China werden Streiks in der Automobilindustrie gemeldet. Tausende Beschäftigte in den Automobilwerken von BYD in Chengdu und Wuxi legten Ende März und Anfang April die Arbeit nieder, um gegen Lohnkürzungen und Verschlechterungen der Arbeitsbedingungen zu protestieren. In den beiden Werken werden Elektronikbauteile entwickelt und produziert. Die Beschäftigten des BYD-Werks in Chengdu streikten am 31. März zwei Tage lang und warfen der Unternehmensleitung vor, Versprechen, die vor der Übernahme gemacht wurden, nicht eingehalten zu haben. Sie forderten Arbeitsplatzsicherheit, Transparenz bei Veränderungen am Arbeitsplatz und eine faire Entlohnung. Sie beklagten sich über verkürzte Arbeitszeiten, erzwungene Abteilungsversetzungen und Kürzungen von Zulagen und Prämien. Der Streik in Chengdu folgte auf einen Streik und Protestaktion von über tausend Beschäftigten im BYD-Werk in Wuxi am 28. März. Die Arbeiter protestierten gegen die Kürzung der leistungsabhängigen Löhne und die Streichung Bonuszahlungen.