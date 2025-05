Spannendes 32. ABZ-Skatturnier

Am 27. April fand im Kultursaal der Horster Mitte in Gelsenkirchen das 32. ABZ-Skatturnier statt. In drei Runden wetteiferten 59 Skatspielerinnen und Skatspieler um vordere Platzierungen. Elf Mannschaften sind angetreten, um sich den ABZ-Wanderpokal nach Hause zu holen. Wie jedes Jahr freuten wir uns über bekannte und neue Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Gekommen sind erfahrene und neue Spieler, Jugendliche und Frauen.



Der Sieger des Turniers heißt Wolfgang Fischer von der Mannschaft Strahltrümpfe III mit 2670 Punkten. Über den zweiten Platz freute sich Eckhard Laumann, Stahltrümpfe II, mit 2341 Punkten. Den dritten Platz belegte Hans Georg Hontzek mit 2255 Punkten. Den Frauenpreis holte sich Nicole Eikemper und den Jugendpreis nahm Marie Dinkela mit. Die Mannschaft Stahltrümpfe I aus Duisburg erkämpfte sich den ABZ-Wanderpokal. Wir gratulieren den Punktbesten.



Im Vorhof des Kultursaals startete ab 14 Uhr das Familienfest. Kinder waren aktiv an der Torwand und beim Dosenwerfen. Eltern, Nachbarn und Freunde trafen sich zu einem entspannten und gemütlichen Nachmittag. Für das leibliche Wohl war wieder gut gesorgt.

An dieser Stelle geht ein Dankeschön an alle Helferinnen, Helfer und Partner. Zum 32. Mal wurde das Turnier und das Familienfest in ehrenamtlicher Arbeit organisiert und viele sorgten für einen reibungslosen Ablauf. Zahlreiche Sachspenden ermöglichten es dieses Mal, 20 Preise auszuloben und an glückliche Gewinner zu überreichen.

Das nächste ABZ-Skatturnier findet in 2026 statt, immer am letzten Sonntag im April. Es wird ein besonderes Turnier werden und steht ganz im Zeichen „40 Jahre Arbeiterbildungszentrum“. Jetzt schon den Termin vormerken und trainieren, ob jeden Freitagabend im Bistro inne Mitte in der Horster Mitte, Schmalhorststraße 1a, 45899 Gelsenkirchen oder in den jeweiligen Städten.