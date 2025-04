Streik in Griechenland, Mahnwache am Hafen Newark / USA

Aus den USA und Griechenland erreichten den internationalen Hafenarbeiter-Erfahrungsaustausch zwei bedeutende Informationen zum 1. Mai 2025. Zum einen von der Initiative "Rettet Gaza, rettet uns alle", Internationales Luxemburgisches Netzwerk, zu einer Mahnwache am Hafen Newark / USA, über den fast alle Waffen für Israels völkermörderischen Krieg verschifft werden. Es werden folgende Forderungen aufgestellt:

Stoppt Waffen für Israel - Gerechtigkeit für Hafentrucker

Freiheit für Mahmoud Khalil, Kilmar Abrego Garcia und ALLE inhaftierten Immigranten - Gleiche Rechte für alle, Arbeitsplätze für alle!

Kein Polizeistaat - Zurücknehmen, was sie geplündert haben

In dem Schreiben heißt es: „ Zeigen wir Solidarität mit den Lastwagenfahrern und Hafenarbeitern, der sich Studenten, Immigranten und alle Arbeiter anschließen können, um den Nachschub an Bomben und Granaten zu stoppen, die die Arbeiter in Gaza töten. Lasst uns zurückschlagen, nicht nur, indem wir gegen das protestieren, wogegen wir sind, sondern auch indem wir uns vereinigen und für unser eigenes Programm mobilisieren. Anstatt auf den Betrug der Milliardäre hereinzufallen, die uns teilen und plündern wollen, sollten wir uns zusammentun und sagen: Nehmt zurück, was sie geplündert haben, um eine bessere Welt für alle zu schaffen, mit kostenloser Bildung, kostenloser Gesundheitsfürsorge, sauberer Energie, dem Bau von Wohnungen, Schulen und Krankenhäusern, die wir brauchen, und der Schaffung von zig Millionen guter Arbeitsplätze.“

Diese Gedanken und Losungen fordern heraus, über die Alternative zur kapitalistischen Ausbeutung- und Unterdrückungsgesellschaft nachzudenken und aktiv für eine sozialistische Gesellschaft zu werden. Nur im Sozialismus sind diese unbedingt notwendigen Forderung in ihrer Gesamtheit und dauerhaft zu verwirklichen.

Versammlung der Karawane um 12:30 Uhr bei der May Day Rally, Military Park, Newark, NJ. Karawane im Hafen von Newark von 13:30 bis 15:30 Uhr.

Aus Griechenland kam die Pressemitteilung der Gewerkschaft PEMEN: „Die Vertreter von PEMEN und STEFENSON schlagen vor, einen Beschluss zur Vorbereitung und Durchführung eines 48-stündigen Warnstreiks auf den Schiffen der Adria zu fassen, der sich gegen die unnachgiebige und provokative Haltung der Reeder und der auf diesen Schiffen tätigen Unternehmen richtet. Ebenfalls uns am 1. Mai an dem Panhellenischen Streik zu beteiligen. Da die Regierung ständig den Wünschen der Reeder sich unterordnet.“