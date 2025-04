„Unbekannte Helden - Widerstand im Südwesten“

Hauptsächlich berichtet er über Aktionen mutiger Christen. Die damals Beteiligten kommen auch zu Wort. Ihre Erfahrungen bewerten sie allerdings auf der Grundlage der bürgerlichen Geschichtsschreibung: Alle haben es gewusst, aber nur eine Minderheit hat sich gewehrt etc. Das beruht auch auf der Lüge, dass das deutsche Volk Hitler schließlich gewählt habe und erinnert mich an meine Mutter. Deren Spruch war: "Alle dummen Kälber wählen ihre Metzger selber".



Eine Gruppenbegleiterin in der KZ-Gedenkstätte Dora-Mittelbau, legitimiert als wissenschaftliche Mitarbeiterin, argumentierte nicht ganz so flach. Ihre Ausführungen spiegeln aber den offiziellen Lehrinhalt der bürgerlichen Geschichtsschreibung wider. Das vertuscht den Klassencharakter des Faschismus.

Bei den Reichstagswahlen im November 1932 stockte der Aufstieg der Hitler-Faschisten. Mit 33,1 Prozent lagen sie einiges hinter den 37,4 Prozent von SPD und KPD zusammen. Durch die Verschärfung der damaligen Krise stand bereits am 5. März 1933 die nächste Wahl an. Da zündeten die Hitler-Faschisten am 28. Februar 1933 den Reichstag an und schoben dies den Arbeiterparteien in die Schuhe. Mit einer riesigen Verhaftungswelle räumten sie dann die Opposition ab, Gewerkschafter, Sozialdemokraten und Kommunisten. Pfarrer Martin Niemöller kommentierte dies mit seinem bekannten Gedicht.

Mit Hindenburgs "Ermächtigungsgesetz" vom 24. März 1933 erhielt Hitler dann die vollständige Beinfreiheit zur Unterdrückung der Opposition. Jetzt konnte das Monopolkapital mit voller Kraft den Eroberungskrieg gegen die UdSSR vorbereiten. Von wegen Hitler gewählt. Er wurde an die Macht geputscht.

Hier kann die Dokumentation angesehen werden.