Warum die AfD Gendersternchen für die Wohnungsnot verantwortlich macht

Alarmiert skandiert die AfD: „Bald haben wir mehr Geschlechter als freie Wohnungen in Deutschland! ... Wir als AfD stehen für eine Politik, die wieder das Wesentliche in den Mittelpunkt rückt: bezahlbares Wohnen statt symbolischer Stellvertreterdebatten auf dem Rücken von Mietern und Steuerzahlern. Wer echten Fortschritt will, braucht keine neuen Pronomen oder Sternchen-Schreibweisen, sondern eine Regierung, die sich um die zentralen Bedürfnisse ihrer Bevölkerung kümmert!“



Die AfD kümmert sich nicht um die zentralen Bedürfnisse „ihrer Bevölkerung“, sondern um die zentralen Bedürfnisse der Bonzen und Millionäre. In ihrem Versuch, diese Superreichen bei den berechtigten Kritiken der Leute aus der Schusslinie zu nehmen, macht die AfD fast schon wahnhaft wahlweise die Queer- und LGBTQ-Bewegung, Bürgergeldempfänger oder Geflüchtete für jede erdenkliche Schlechtigkeit in diesem Land verantwortlich.



Doch die Wahrheit ist: Kein Gendersternchen und auch keine Pronomen dieser Welt halten die Wohnungsbaukonzerne davon ab, bezahlbare Wohnungen zu bauen und neuen Wohnraum zu schaffen. Das tut einzig und allein deren unendliche Gier nach Maximalprofiten, denn an der aktuellen Wohnungsnot verdienen sich die Konzerne eine goldene Nase. Das heißt: Wer die Wohnungsnot in Deutschland bekämpfen will, muss diesen Konzernen an den Kragen gehen. Aber genau das wird die AfD niemals tun – und deshalb setzt sie lieber auf Ablenkung.