Die Co-Vorsitzende der AfD, Alice Weidel, lebt selbst das, was die AfD ablehnt und bekämpft: Weidel ist Migrantin, Lesbe / Queer, ihre Frau ist aus Sri Lanka, ihre Kinder sind sonst woher und sie lebt in einer Regenbogenfamilie.

Wenn Weidel lauthals tönt: „Nie wieder Sozialismus! Weg mit dieser queer-linken Wokenes!“, dann kommen nach uns queeren Menschen alle Sozis, Linken, Grünen, Anarchos, Christen, Sozialisten, Kommunisten und auch Du an die Reihe!



Schaut auf die Trump-Politik - das möchte die AfD!



Du hast es selbst in der Hand: Organisiere Dich, werde politisch aktiv! Lebe und zeige Deine politische Haltung! Lass Dich nicht einschüchtern! Verwandele Deine Angst in Stärke und schließe Dich uns im Kampf gegen Faschismus und Militarisierung an! Bilde Dich! Lasst uns gemeinsam die Faschisten mit ihren eigenen Waffen schlagen!



Die faschistische AfD möchte ein Frauenbild der BRD der 1950er-Jahre. Für die AfD sind Frauenquoten Gift. Für die AfD gibt es nur die traditionelle deutsche Familie: Vater, Mutter, Kind - keine Regenbogenfamilien. Der Schwangerschaftsabbruch soll verboten werden - keine Inklusion.

Die AfD und ihre Anti-Queer-Politik:





Abschaffung der Ehe für alle, des Selbstbestimmungsgesetzes und des Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetzes!

Vehemente Anti-Trans*-Hetze!

Keine geschlechtsangleichende DP!

Das ungarische Anti-LGBT-Gesetz ist für die AfD Vorbild!

Die AfD orientiert sich an Trumps Anti-Homo und -Trans*-Politik.



Wenn es für die AfD nur zwei Geschlechter gibt, dann bin ich das Gespenst des Kommunismus!