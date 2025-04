Widerstand gegen Ausbeutung, imperialistische Aggression und Faschismus – 1. Mai auf den Straßen!

Der 1. Mai, der Tag der Einheit, des Kampfes und der Solidarität der Arbeiter*innenklasse, fällt in ein Jahr, in dem die Ausbeutung der Arbeiter*innen noch intensiver wird, Angriffe auf Arbeiter*innen und Erwerbstätige zunehmen und die Angriffe auf das Recht auf Organisation verstärkt werden. Gleichzeitig fällt der 1. Mai in eine Zeit, in der die imperialistische Aggression zunimmt, in der in regionalen Kriegen tausende von Menschen ermordet werden und Hunderttausende ihre Lebensräume verlassen müssen. Wir befinden uns in einer Phase, in der die Widersprüche zwischen imperialistischen Mächten sich verschärfen und die Gefahr eines neuen Weltkriegs wächst. Während die imperialistischen Mächte für einen neuen Weltkrieg rüsten, fördern sie im Inneren Gewalt, Ausbeutung, Militarismus und Nationalismus. All diese Entwicklungen erfordern von uns Arbeiter*innen und Erwerbstätigen, sich im Straßenkampf stark dagegen zu wehren und den Widerstand sichtbar zu machen.

Lasst uns die Stimme des Widerstands gegen Ausbeutung erheben!

Angriffe auf die Arbeiter*innenklasse nehmen täglich zu. Besonders Entlassungen, Lohnkürzungen, die Entrechtung grundlegender Rechte und Einschränkungen des Organisationsrechts nehmen stetig zu. Wir erleben eine Ära, in der die Schere zwischen Reichtum und Armut immer größer wird und die Ausbeutung sich weiter verschärft. Weltweit sind Millionen von Menschen den neuen Angriffspaketen der Imperialisten ausgesetzt. Besonders in Europa erleben wir eine Phase intensiver Entlassungen. Deshalb müssen wir am 1. Mai gemeinsam gegen Entlassungen, Druck und Ausbeutung kämpfen und den Widerstand organisieren.

Gegen den imperialistischen Krieg!

Durch die zunehmenden Widersprüche zwischen den imperialistischen Mächten wird ein neuer Weltkrieg unausweichlich. Der frühere Erste und Zweite Weltkrieg sind daraus entstanden. In dieser Zeit verschärfen sich die Rivalitäten zwischen den imperialistischen Blöcken, die um die Neuaufteilung der Märkte kämpfen. Der Konflikt zwischen den USA und Großbritannien, angeführt von der NATO und der EU, sowie von Russland und China, angeführt vom Shanghaier Bündnis, hat sich unter anderem durch die Ukraine-Invasion verschärft. ...

