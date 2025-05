1. Mai-Demos in den Niederlanden

Im Anschluss fand auch schon traditionell eine Demo der revolutionären Kräfte in Rotterdam statt. Die ICOR-Organisation Rode Morgen schreibt dazu in ihrem Aufruf: "Es ist der Tag der Klasse, die die Zukunft repräsentiert, die mit ihrem Kampf und ihrer Arbeit den echten Sozialismus schafft."



Der 1. Mai ist in den Niederlanden kein Feiertag; Vielen ist seine Bedeutung auch nicht bewusst. Deshalb wurde die Parole "1 mei strijdag - 1 mei vrij!" (1. Mai Streiktag! 1. Mai - frei!) vielfach gerufen. Es beteiligten sich etwa 150 Leute, vertreten waren die Organisationen: Rood und RSP, Partizan, ADHK, YDG, MLKP, HTIF und Rode Morgen. Im Mittelpunkt stand der Kampf gegen Kriege und den Völkermord in Gaza, gegen Russland und NATO und für Frieden in der Ukraine, gegen den Rassismus und Faschismus und für den Sozialismus.



Die Demo ging bei bestem Wetter quer durch das Kneipenviertel Rotterdams und bekam viel Aufmerksamkeit und Sympathie. Bei den Redebeiträgen wurde die Kriegspolitik der NATO unter Führung von Mark Rutte angegriffen, der Kampf um die Befreiung der Frau propagiert, der Kampf gegen die Ausbeutung der Arbeiterklasse durch die Monopolkapitalisten, gegen die Verschlechterung der sozialen Lage und die Notwendigkeit des Kampfs um den Sozialismus. Unsere kleine Delegation der MLPD überbrachte Grüße aus Deutschland, berichtete von den Angriffen auf die Arbeiterklasse, dem Kampf dagegen und über die Bedeutung des internationalen Zusammenschlusses der Arbeiter gegen den Einfluss der faschistischen Spaltung.



Wir beteiligten uns mit einem Transparent "Internationale Arbeitereinheit - für Arbeit, Frieden, Umwelt - echten Sozialismus" und einer MLPD/ICOR Fahne und luden breit zum Rebellischen Musikfestival ein.