"Nie wieder ist jetzt. Gemeinsam gegen Faschismus!"

Mit dieser Botschaft gedachten am 8. Mai Freunde, Kollegen, Bündnispartner von NV AUF geht’s und der Bergarbeiterbewegung Kumpel für AUF allen Opfern des Hitler-Faschismus. In mehreren Redebeiträgen wurde die Befreiung vom Faschismus und die Rolle der KPD in der Organisierung des Widerstandes gewürdigt. Es wurden Lehren gezogen für heute.

Krista Horbrügger, Historikerin erinnerte daran, dass in Neukirchen-Vluyn mit Betrug der erste faschistische Bürgermeister gewählt wurde. Sie würdigte die unermüdliche Widerstandsarbeit von Karl Deuser, KPD und damaliges Mitglied des Rates.

Lisa Wannenmacher, Stadträtin von NV AUF geht's, spannte den Bogen zur aktuellen Situation und den Kommunalwahlen 25: „Die AFD will bei den Kommunalwahlen alle Rathäuser erobern. Sie kommen scheinbar sozial als „Kümmerer vor Ort“ daher. ..Sie klauen unsere Merkmale wie Solidarität, Überparteilichkeit, Transparenz und Nachhaltigkeit. ..Wir werden ihre völkisch-faschistische Leitlinie entlarven und rufen auf: Sucht das Gespräch mit Nachbarn, Kollegen und Freunden und schafft Klarheit.„

Wolfgang Klinger, DKP, betonte die Notwendigkeit der Verbesserung der sozialen Lage.

Wolf-Dieter Rochlitz von Kumpel für AUF hob die Rolle der Bergarbeiter gegen Faschismus hervor und betonte die Notwendigkeit der internationalen Arbeitereinheit und Aufbau der antifaschistischen Einheitsfront.

Die Vertreterin der MLPD schilderte eindrucksvoll die Organisierung des Widerstandes im Konzentrationslager durch Willi Dickhut mit der Botschaft es gibt keine ausweglose Situation. Und weiter führt sie aus: „Es ist die Zeit gekommen über eine sozialistische Gesellschaft zu diskutieren.“

Klaus Wallenstein, Zeitzeuge für die Nachkriegszeit warf in seinem persönlichen Lebensbericht, die Frage auf: warum habe ich meine Eltern nicht gefragt, wie es damals war.

Zwischendurch gab es Lieder und Gedichte. Mit dem Schwur von Buchenwald, vorgetragen vom Vertreter des REBELL, Jugendorganisation der MLPD und dem Lied „Die Moorsoldaten“ endete das würdige Gedenken.

Positive Reaktionen, Grüße und sorgenvolle Briefe gab es von Richard Stanczyk, Bürgermeisterkandidat der SPD, vom SPD-Bundestagsabgeordnete Jan Dieren, dem Parteivorstand der CDU und vom Vorsitzenden des Heimat- und Verkehrsvereins. Ein wichtiger Schritt vorwärts in Richtung „Alle zusammen gegen den Faschismus.“

Anschliessend trafen sich 25 Leute beim Bildungsvortrag von Kumpel für AUF und NV AUF geht’s zum Thema „ Rolle und Charakter der AFD bei den Kommunalwahlen und was tun“ .