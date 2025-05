9. Mai auf Kreta

Gedenken zum Sieg über den Hitlerfaschismus

Wir sind gerade auf der geschichtsträchtigen griechischen Insel Kreta, um das Projekt „Aufstellung der ersten Mikis-Theodorakis-Statue in Griechenland“ von Rainer Günther in Gang zu bringen. Am 9. Mai wurde auch hier in der Stadt Chania der Tag des Sieges über den Hitler-Faschismus gefeiert.

Karl Nümmes