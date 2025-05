Arbeiter- und Studentenbewegung gemeinsam

Nach wie vor finden täglich Massenproteste statt (wir berichteten), aber an diesem Tag schlossen sich erstmals Gewerkschaften den Protesten an – und umgekehrt. Außerdem war es ein Novum, dass alle fünf Gewerkschaften gemeinsam an der Demonstration teilgenommen haben. Der Vorsitzende der Gewerkschaft „Sloga“ berichtete gegenüber den Medien: In seiner 20-jährigen Gewerkschaftsarbeit sei es "noch nie vorgekommen, dass diese fünf Gewerkschaften gemeinsam an einer Demonstration teilgenommen haben – oder auch nur in einem Raum gemeinsam an etwas gearbeitet haben".



Am 1. Mai gingen in der Hauptstadt Belgrad mehrere Tausend Menschen auf die Straße. Demonstriert wurde auch in der serbischen Stadt Novi Sad. Die Regierung versucht immer wieder, mit eigenen Versammlungen oder skurrilen Aktionen wie einem offensichtlich staatlich finanzierten Protestcamp von „Studenten, die studieren wollen“, gegenzuhalten.



Über 60 Fakultäten sind seit dem Einsturz des Bahnhofvordachs in Novi Sad, bei dem 16 Menschen starben, besetzt.