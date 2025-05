Solidarität International / MLPD

Auf zum Sprachenseminar 2025!

Am 14. und 15. Juni ist es wieder so weit – Solidarität International (SI) bietet in Zusammenarbeit mit der MLPD ein Ausbildungswochenende für Dolmetscherinnen und Dolmetscherinnen sowie technische Betreuerinnen und Betreuer an.