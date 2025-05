Bielefeld: Hitze, top motiviert und Karl Marx getroffen

Natürlich machte die Hitze einem zu schaffen, aber gestiegenes Interesse an fortschrittlicher Literatur und an uns machte alles wett.

Knapp 100 Euro für Literatur; 80,10 Euro für die auslaufende Spendenkampagne und drei Adressen für weiteren Kontakt waren ein hervorragendes Ergebnis für unsere Aufbaugruppe. Das Rebellische Musikfestival wurde breit bekannt gemacht und wir haben für unsere Gedenkaktion zur Befreiung vom Faschismus am 10. Mai am Stalag in Stukenbrock eingeladen.



Anekdote am Rande: Urplötzlich stand Karl Marx vor mir. Völlig baff fragte ich ihn nach einem Foto. Er stimmte zu. Vor einer Woche auferstanden ... und jetzt in Bielefeld, Hammer!