Bochum: Weniger Teilnehmer - aber mehr Interesse an MLPD

Wir wissen nicht, ob das daran liegen kann, dass einige zu den antifaschistischen Protesten nach Gelsenkirchen gefahren sind. An der von (autonomen) Jugendlichen organisierten "Vorabenddemo" am 30. April nahmen deutlich mehr Leute teil als am 1. Mai. Auch wenn wir das Anliegen der Autonomen als Spaltung kritisieren, nahm der Bochumer REBELL zu Recht an der Demo teil.



Vor Beginn der DGB-Demo gab es in Sichtweite eine Kundgebung von "Offensiv - Initiative für kämpferische Betriebsratsarbeit bei Opel". Daran beteiligten sich etliche Kollegen mit Wortbeiträgen sowie verschiedene Organisationen, darunter natürlich auch die MLPD und REBELL.



Erfreulich, dass der DGB-Ortsvorstand nach zwei Jahren Ablehnungen und Auseinandersetzungen jetzt wieder einen Stand der MLPD ganz offiziell in seinen Plan aufgenommen hatte. Ständig hatten wir rund 30 Besucher, die an den Biertischen die Gelegenheit nutzten, mit uns oder untereinander zu plaudern, Kaffee und Kuchen zu genießen.



Von der neuen Bundesregierung erwarteten die wenigsten viel Gutes. Kollegen, die vermutlich SPD gewählt hatten, rechtfertigten die Koalition nur damit, dass sonst die AfD Regierungspartei würde. Unsere Frage: Hat nicht der Wettstreit, wer das Asylrecht am schnellsten abschafft, der AfD Aufwind gegeben?



Bei der Maifeier der MLPD am Nachmittag war eine prima Stimmung. Dass mehr Zeit war, zu quatschen, nutzten alle. Darunter gab es mehr neue Gesichter als in früheren Jahren. Auch tagsüber konnten wir mehr Kontakte knüpfen als sonst. Offenbar kommt etwas in Bewegung - und für uns kommen angenehme Aufgaben ... .

