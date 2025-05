Demmin/Mecklenburg-Vorpommern

Breites Bündnis setzt klares Zeichen und verhindert Faschisten-Aufmarsch

Am 80. Jahrestag der Befreiung Deutschlands vom Hitlerfaschismus führten über 4.000 Menschen, vor allem Jugendliche, aus Mecklenburg-Vorpommern, Berlin und anderen Regionen ein Fest des Antifaschismus und eine Protestdemonstration in Demmin durch. Es waren mehr als doppelt so viele wie in den vergangenen Jahren. Der zeitweilige Stopp der über 20 Busse durch die Polizei verzögerte den Beginn der Demonstration um ca. eine Stunde, konnte ihn aber nicht verhindern.