8. Mai - Kämpferische Demonstration in Hamburg

Damals wie heute - das Grab des Faschismus ist der Sozialismus

Am 8. Mai demonstrierten in Hamburg ca. 2.000 Menschen anlässlich des 80. Jahrestages der Befreiung Deutschlands vom Hitlerfaschismus und Ende des 2. Weltkriegs in Europa. Die kämpferische Demonstration war geprägt von dem Anliegen, gemeinsam den Kampf gegen den Faschismus zu führen.

Korrespondenz