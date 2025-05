786. Gelsenkirchener Montagsdemo

Das Merz-Debakel: Montagsdemo contra reaktionäres Koalitionsprogramm!

Die Pressesprecher der Gelsenkirchener Montatgsdemo,Thomas Kistermann und Martina Reichmann, laden zur nächsten Montagsdemo in der kommenden Woche am 12.Mai 2025 ein: „Wir fordern das Verbot der AfD! Wir protestieren gegen den Völkermord der faschistischen israelischen Regierung an den Palästinensern in Gaza!“

Pressemitteilung der Montagsdemo Gelsenkirchen