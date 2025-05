Die Blumen können sie abschneiden, aber den Frühling nicht aufhalten

In diesem Jahr begehen wir am 8. Mai in Europa und am 6. August in Asien den 80. Jahrestag der Befreiung vom Hitler-Faschismus. 1945 feierten an diesem Tag Millionen Menschen überall auf der Welt das Ende des bis dahin furchtbarsten aller Kriege, des Zweiten Weltkriegs. Am 9. Mai 1945 verkündete Stalin: „Von der Roten Armee und den Truppen unserer Verbündeten auf die Knie gezwungen, hat sich das faschistische Deutschland für besiegt erklärt und bedingungslos kapituliert.(…)“



Die Sowjetunion war zu diesem Zeitpunkt das führende sozialistische Land und die Hauptkraft zur Zerschlagung des Hitler-Faschismus, letztendlich in Verbindung mit der Anti-Hitler-Koalition. Mit der Kapitulation des Hitler-Faschismus zeigte sich auch der Sieg und die Überlegenheit des Sozialismus über den imperialistischen Kapitalismus. Im Partisanenkampf leisteten in vielen Ländern der Welt antifaschistische Bündnisse Widerstand und trugen zum Sieg bei. Die kommunistischen Kräfte waren ihr Kern und oft auch ihre Hauptkraft. Im faschistischen Arbeitslager „Buchenwald“ in Deutschland schafften es die Häftlinge unter Führung der Kommunisten und eines Internationalen Lagerkomitees, sich selbst zu befreien. Die Kraft der sozialistischen Sowjetunion beflügelte den revolutionären Geist der Arbeiter und Völker der Welt. In Ost- und Südeuropa erkämpften sie volksdemokratische Revolutionen und schlugen den Weg zum Sozialismus ein. In Asien erstarkten revolutionäre Bewegungen, u.a. in China, Vietnam und Korea. Nationale Befreiungsbewegungen in Kolonien und abhängigen Ländern nahmen einen Aufschwung. ...

