Die Kapitulation der Hitler-Wehrmacht besiegelte die Befreiung vom Faschismus

Der Zweite Weltkrieg war damit für Europa beendet.

Der Ort der Unterzeichnung, das Schloss Karlshorst, war ausgewählt worden, weil im zerstörten Kerngebiet Berlins kein angemessener Saal mehr vorhanden war. Dem Kriegsende waren eine letzte große Schlacht und erbitterte Häuserkämpfe vorausgegangen, in denen die Rote Armee noch einmal hunderttausende Opfer für die Befreiung vom Faschismus bringen musste.

Obwohl die Arbeiterklasse seit 1933 dem stärksten Terror der Faschisten ausgesetzt gewesen war, hatte es anders als in den vom Hitlerfaschismus besetzten Ländern in Deutschland selbst keinen organisierten bewaffneten Widerstand gegeben. Und obwohl der Krieg bereits seit langem verloren war, verfolgte Hitler skrupellos und verbrecherisch den Plan, das deutsche Volk zu opfern, bevor er sich durch Selbstmord feige seiner Verantwortung entzog.

Nur an einzelnen Orten gelang es den Antifaschisten, gegenüber den anrückenden alliierten Streitkräften die Kapitulation durchzusetzen, um weitere Opfer zu vermeiden. So berichtete der Kommunist Willi Dickhut im April 1945 aus Solingen: Es „fassten einige Mitglieder der Antinazi-Bewegung den kühnen Entschluß, einen Vorstoß zur Kreisleitung der (faschistischen) Partei und der Polizei zu machen, um, wenn nötig, mit Gewalt die Zustimmung des Kreisleiters Bülow und seiner Clique zur Waffenniederlegung zu erzwingen. In den sich nun abspielenden Verhandlungen wurden die Kreisleitung und die Polizei vollständig kaltgestellt.“ (1)

Doch ein solches Vorgehen, das den Boden zur Einflussnahme der Bevölkerung auf das weitere politische Geschehen schuf, blieb die Ausnahme. In Berlin stellte der Kommunist Rudolf Herrnstadt in einer öffentlichen Diskussionveranstaltung fest: „Zwei Monate schon lag das Hitlerregime in der Agonie, von der überwältigenden Mehrheit der Deutschen inzwischen als Feind erkannt und verflucht. ... Was tat die deutsche Arbeiterklasse? ... Sie kämpfte nicht.“ (2)