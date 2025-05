Solidarische Diskussionen vor dem Parteitag der Linkspartei

Ringen um Zusammenarbeit

Mit dem Grußwort der Parteivorsitzenden der MLPD Gabi Fechtner empfingen wir gestern die Teilnehmer des Parteitag der Linken in Chemnitz. In Absprache mit der Parteitagsleitung wurde es am Halleneingang an die Delegierten verteilt. Überwiegend positiv und aufgeschlossen wurde das es von den Delegierten und Gästen mitgenommen.

aus Korrespondenzen