Einzigartige musikalische Mischung vereint zu brennenden Anliegen

Einige haben sich schon ein Festivalbändchen gekauft und sich damit den Eintritt gesichert. Aber wie wird der Ablauf des Festivals sein? Wanja Lange vom Verein des Rebellischen Musikfestival führt aus: „Wir freuen uns, dass es folgende Themenblöcke geben wird, zu denen ausgiebig gefeiert und abgetanzt wird: 'Glück auf - Arbeiter on stage', 'Alarmstufe rot – Rettet die Umwelt!', 'Frauenpower', 'Nicht unsere Kriege – internationalistisch, antimilitaristisch'.



Besonders freuen wir uns, dass wir in einem Themenblock zehn Jahre ICOR-Solidaritätsbrigaden nach Kobanê feiern werden. In der vom IS zerstörten kurdischen Stadt in Nordsyrien wurde damals ein Gesundheitszentrum gebaut. Über 50.000 Kinder wurden seitdem dort geboren. Das war praktische internationale Solidarität und ein Beitrag zum Kampf gegen Fluchtursachen!“.



Wanja Lange weiter: „Am Samstag feiern wir in dem Themenblock 'Gaza soll leben – Hoch die internationale Solidarität!'. Am Sonntagabend freuen wir uns auf ein musikalisches Feuerwerk der Bands Grup Yorum, GehörWäsche, NUJU und SkaBoum in dem Themenblock 'Revolution on stage'. Das wird ein richtiges Highlight des Festivals, in einer Situation, in der die Zeit reif ist für den Zusammenschluss gegen Faschismus und Krieg.

Viele Jugendliche fordern 'System Change, not Climate Change', haben aber vielleicht keine genaue Vorstellung von einer Perspektive über den Kapitalismus hinaus. Lasst uns gemeinsam feiern, uns kennenlernen, informieren und auch diskutieren über die Perspektive einer befreiten Gesellschaft und den Aufbau einer sozialistischen Jugendbewegung. Kauft euch jetzt hier ein Festivalbändchen und unterstützt damit die Vorfinanzierung!“.

