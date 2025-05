Eure Initiativen für die Mobilisierung, Instagram, TikTok und Co. sind gefragt

Liebe Freundinnen und Freunde des Rebellischen Musikfestivals, wir sind das Öffentlichkeitsteam. In einem Monat startet das Festival im Revierpark Nienhausen. Alle Teams arbeiten kräftig an der Vorbereitung. Wir wollen das Festival nun noch viel bekannter machen. Denn es stehen fantastische Bands fest, und die klaren politischen Standpunkte des Festivals stoßen in der Werbung schon auf viel Begeisterung. Es gibt Flyer und Plakate, die deutschlandweit verteilt werden. Wir wollen auch noch ein Großplakat mieten.

Kennt ihr schon unseren Instagram? Unter @rebellisches.festival gibt es täglich Neuigkeiten, aber da geht noch viel mehr. Auch TikTok wollen wir nun bespielen. Wenn ihr unsere Social Media Arbeit unterstützen wollt, dann könnt ihr

Teilen, teilen, teilen.

Statements filmen, warum ihr selber zum Festival kommt und

Bilder machen oder Szenen filmen, wie ihr für das Festival mobilisiert.

Schreibt uns gerne weitere Vorschläge und Initiativen. Schickt uns Material zu, das wir dann zusammenschneiden und veröffentlichen. Wer Fähigkeiten in der Videobearbeitung hat, kann in diese Arbeit einsteigen. Wir bilden dazu aus. Meldet euch unter oeffentlichkeit@rebellischesfestival.de. Auf dem Festival geht die Öffentlichkeitsarbeit weiter. Ein kleines Team soll professionell angeleitet filmen und fotografieren. Wir werden direkt vom Festival Updates veröffentlichen und im Anschluss einen Festival-Film produzieren. Schöne Grüße und viel Erfolg uns allen in der Vorbereitung!