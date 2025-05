Faschistische Gefahr - Was tun?

Die faschistische Gefahr verschärft sich: Die AfD wurde bei den Bundestagswahlen in allen ostdeutschen Bundesländern zur stärksten Kraft. Aktuell liegt sie in einigen Umfragen vorn, noch vor der CDU. Damit bekommt erstmals nach dem Zweiten Weltkrieg eine faschistische Partei Masseneinfluss. Dabei bekommen sie Rückenwind von einer internationalen faschistischen Tendenz. Dafür steht besonders Donald Trump in den USA. Immer mehr der mächtigsten Länder der Welt werden faschistisch regiert.



Offen faschistische Parteien wie „Die Heimat“ und Neonazi-Jugendgruppen treten immer frecher auf. Im März und April mobilisierten Faschisten und sogenannte „Querdenker“ bundesweit zu Demos und wollen das künftig monatlich machen. Fest steht: Das Verbot der AfD ist überfällig! Die neue Bundesregierung aus CDU/CSU und SPD tritt dem nicht konsequent entgegen, sondern liefert noch mehr Brennstoff. Gerade in der Migrationspolitik machen sie bereits AfD-Politik.



Friedrich Merz scheiterte im ersten Wahlgang bei seiner Wahl zum Kanzler. Das ist eine Quittung für seine ultrareaktionäre Politik. Aber es ist auch brandgefährlich, dass die AfD auf Neuwahlen und Regierungsbeteiligung spekuliert.



Seit Anfang 2025 gingen schon rund drei Millionen Menschen zu antifaschistischem Protest auf die Straße! Gegen die AfD, die Zusammenarbeit mit ihr und die weltweite faschistische Tendenz entsteht eine neue antifaschistische Massenbewegung. Statt verwässernder Bezeichnungen wird der Faschismus klar beim Namen genannt. Wir alle sagen klar: Keinen Fußbreit dem Faschismus! ...



Hier gibt es das komplette Flugblatt als gestaltet pdf-Datei