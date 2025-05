Ford Köln: Ganze Bandbreite an Beiträgen

Die Beiträge gingen von Kollegen selbst zum Kampf um ihre Arbeitsplätze, von Streikaktivisten des großen Ford-Streiks 1973 die mit einem eigenen schönen Transparent der heutigen Ford-Belegschaft den Rücken stärken, über Komala aus dem Iran gegen faschistische Unterdrückung und den gemeinsamen Kampf samt dem Lied „Die Internationale“ auf Kurdisch und Deutsch, von der MLPD bis zu Attac samt Liedbeitrag.



Außerdem verlasen Vertrauensleute von Ford Köln auch die Erklärung ihres Vertrauenskörpers gegen die faschistische Gefahr, worin sie sich für das Verbot der AfD aussprechen – sie wurde Anfang Februar von ca. 300 Vertrauensleuten verabschiedet und kann hier gelesen werden.



Auf Initiative von aktiven IG-Metallern wurden im Verlauf der Demo dann noch 222,77 Euro Spenden in kurzer Zeit für die streikenden Bergarbeiter in Georgien gesammelt! Ein Zeichen großer Zustimmung und internationaler Solidarität. Dazu passte, dass vom großen Lautsprecherwagen des Vertrauenskörpers Ford unter anderem „Die Internationale“ schallte, was in den letzten Jahren zur guten Tradition geworden ist.

Der Frauenverband Courage aus Köln ergriff dafür ebenso Initiative, sammelt an seinem Stand und später mit Flohmarktverkauf nochmal 105 Euro.