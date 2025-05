"Gaza soll leben! Schluss mit Völkermord und Vertreibung" - Der Flyer ist da

Alle sind herzlich eingeladen zu der Veranstaltung „Internationalismus Live“: „Gaza soll leben! Schluss mit Völkermord und Vertreibung“, am 14. Mai im Kultursaal Horster Mitte (mehr dazu hier). Der Termin steht in engem Zusammenhang mit vielen weiteren Aktivitäten zum Nakba-Tag, der am 15. Mai stattfindet.

Seit 77 Jahren wird am Nakba-Tag des Beginns der massenhaften Vertreibung von Palästinenserinnen und Palästinensern aus ihrem Heimatland und ihrem Widerstand gedacht.

Mehr zur katastrophalen Situation in Gaza und zu den geänderten Kriegszielen der faschistischen israelischen Netanjahu-Regierung gibt es hier

Jetzt gibt es auch den Flyer zur Veranstaltung, der hier heruntergeladen werden kann