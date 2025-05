Gemeinsam für eine gute Sache

Der Zweck dieses Mal ist das von uns allen geliebte Sommercamp des Jugendverbands REBELL und der Kinderorganisation ROTFÜCHSE, das auch in diesem Jahr im Ferienpark Thüringer Wald in Truckenthal stattfinden wird.



Je mehr Leute kommen, desto mehr neue Freunde kann man finden und es macht umso mehr Spaß. Der Jugendverband REBELL ruft alle Gruppen auf, mit Finanzaktionen Geld zu sammeln, dabei redet man nicht nur vom auf die Straße gehen und Leute nach Geld zu bitten, nein.



Man muss kreativ sein und zum Beispiel Finanzaktionen machen. Bei solchen Aktivitäten wie Geld sammeln kann man auch gut neue Leute zum Camp mobilisieren.



Viele Leute können sich schöne Aktionen wie das Camp nicht leisten und dagegen müssen wir was machen. Jeder hat das Recht und muss die Möglichkeit bekommen, einen schönen Sommer zu haben. Wo geht das besser als in unserem schönen Truckenthal, mit Freunden und gutem Programm? Also werdet aktiv und kämpft dafür, dass jeder die Möglichkeit bekommt.



Es gibt eigentlich die Möglichkeit, Zuschüsse von der Stadt zu erhalten, doch da wir ein Camp mit Inhalt haben, das den Menschen die gesellschaftlichen Verhältnisse im Kapitalismus klarmacht, wird uns oft ein Stein in den Weg gelegt. Deswegen: Kämpft um die Zuschüsse und lasst nicht locker! Fangt frühzeitig an, kämpft gemeinsam um Zuschüsse und entwickelt Initiativen! Das Camp ist selbstfinanziert und braucht Unterstützung.



Wollt ihr das Sommercamp 2025 unterstützen und habt die finanziellen Mittel?

Dann helft dem Sommercamp und spendet, jeder Cent zählt! Der Jugendverband REBELL und die Rotfüchse freuen sich über jede Person, die teilnimmt.



IBAN: DE09 4205 0001 0130 0592 42