Israel beschließt Besetzung Gazas - Angehörige: Geiseln werden dabei "geopfert"

Der bisherigen gnadenlosen Konfrontationspolitik folgend, verkündete Netanjahus Kriegskabinett, die Intensivierung des Krieges auf eine unerträgliche Spitze zu treiben. Die über 50.000 toten Kinder, Frauen und Männer, ein zerstörter unbewohnbarer Gazastreifen sowie eine lebensbedrohende Lebensmittelblockade sind Resultate von Staatsterror. Mit diesen Kriegsverbrechen und der neuerlichen Kampfansage werden wohl die durch die Hamas festgehaltenen Geiseln auf dem Altar der israelischen Hegenomiebestrebungen ihrem Schicksal überlassen.

Diese menschenverachtende israelische Politik ist eindeutig zu verurteilen und Frieden ist im Nahen Osten konsequent einzufordern. Auch und gerade im Interesse der israelischen Bevölkerung.

Der jahrzehntelange schwelende mörderische Konflikt hat eine Vorgeschichte, an die erinnert werden muss.

Ein Völkerbundsmandat für Palästina bestand von 1920 bis 1948, welches nach der Auflösung des Osmanischen Reiches Großbritannien übertragen wurde. In der Folge führte eine verstärkte jüdische Einwanderung und der Aufbau staatlicher Strukturen zu ernsten Konflikten mit der arabischen Bevölkerung. Eine Befriedung sollte mit dem UN-Teilungsplan für Palästina von 1947 erreicht werden, der von arabischer Seite abgelehnt wurde, da die Teilung mit einem erheblichen territorialen Verzicht zu Ungunsten der Araber verbunden war. Dieser politisch gewollte "Konstruktionsfehler" (ähnliche Ursachen der Konfliktlage in Indien und Pakistan) führte in der Folge zu riesigen palästinensischen Flüchtlingslagern, die noch heute bestehen.

Während Israel uneingeschränkte Unterstützung widerfuhr, wird den Palästinensern ein eigener Staat verwehrt! Mehr noch, Israel raubt ungestraft mit seiner Siedlungspolitik Land und annektiert fremdes Territorium ringsherum.

Netanjahu will nunmehr die Palästinenser endgültig niederringen und vertreiben. Damit kommt er den politischen Forderungen von Gruppierungen in und außerhalb Israels nach einem Großisrael(hebräisch: ארץ ישראל השלמה, Eretz Israel HaSchlema „Vollständiges Land Israel“, oft nur "Eretz Israel") sehr nahe.