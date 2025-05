Kommunalpolitischer Erfahrungsaustausch

Am kommenden Sonntag, 11. Mai, treffen sich die AUF-Kommunalwahlbündnisse, die Kommunalwahlbündnisse NV AUF geht's, FÜR Esslingen, ZUG Albstadt, das Linke Forum Radevormwald, die Bergarbeiterinitiative Kumpel für AUF und andere Interessierte an einer fortschrittlichen Kommunalpolitik in Gelsenkirchen.

Wann und wo?

Der kommunalpolitische Erfahrungsaustausch findet am 11. Mai, 11 Uhr bis 15 Uhr, im Bistro der Horster Mitte, Schmalhorststraße 1a, 45899 Gelsenkirchen statt

Hier gibt es die Einladung mit Tagesordnung