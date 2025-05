Lehrer streiken gegen Lohnkürzung wegen Gazakrieg

Lehrerinnen und Lehrer in Israel protestieren gegen die überraschende Kürzung der staatlichen Gehälter um 3,3 Prozent für April angesichts des Krieges in Gaza. Der Streik begann am Freitag inoffiziell mit Hunderten von Kindergärtnerinnen, die sich krank meldeten, was dazu führte, dass Vorschulen im ganzen Land nicht öffneten, da nicht genügend Ersatz gefunden werden konnte. Als der offizielle Streik am Sonntagmorgen begann, erschienen einige Lehrer erst um 10 Uhr in der Schule, andere gar nicht, und viele Schulen blieben den ganzen Tag über geschlossen. Nach Verhandlungen zwischen der Lehrergewerkschaft und Finanzminister Smotrich soll jetzt das Gehalt nur um 0,95% gekürzt werden - allerdings wollten zahlreiche Lehrer auch am Montag streiken.