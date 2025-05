Kaschmir

Neue Lunte am Pulverfass eines Dritten Weltkriegs?

Am Morgen des 7. Mai hat das indische Militär mindestens sechs Ziele in Pakistan mit Raketen angegriffen. Bei dem Angriff wurden über 30 Zivilisten getötet. Pakistan gibt an, fünf indische Flugzeuge abgeschossen zu haben und droht mit einer „angemessenen Reaktion“ auf die Angriffe Indiens.

Von pr