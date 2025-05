PKK hält zwölften Kongress in Medya-Verteidigungsgebieten ab

Die Arbeiterpartei Kurdistans (PKK) hat vom 5. bis 7. Mai in den Medya-Verteidigungsgebieten (Nordirak) ihren zwölften Kongress abgehalten. Laut Angaben der Partei fand der „erfolgreiche Kongress“ mit Delegierten aus allen Arbeitsfeldern in zwei parallelen Sektionen statt. Die Ergebnisse und Beschlüsse sollen in Kürze veröffentlicht werden.

Der Kongress stand im Zeichen der aktuellen politischen Lage und wurde auf Anregung des auf der türkischen Gefängnisinsel Imrali inhaftierten PKK-Begründers Abdullah Öcalan einberufen. Seine übermittelten Analysen und Vorschläge sowie ein Bericht des Zentralkomitees bildeten die Grundlage für intensive Diskussionen und „zukunftsweisende Beschlüsse“ zur weiteren Ausrichtung der Organisation.

Im Rahmen des Treffens wurde den Gefallenen der 52-jährigen Geschichte der PKK gedacht. Besonders hervorgehoben wurde der kürzlich verstorbene DEM-Abgeordnete Sırrı Süreyya Önder, der laut PKK eine wichtige Rolle bei der Vorbereitung des Kongresses gespielt hatte. Der Kongress würdigte ihn als langjährigen Weggefährten Öcalans und als engagierten Streiter für Frieden und Demokratie.

Abschließend rief die PKK die kurdische Bevölkerung und alle demokratisch-sozialistischen Kräfte dazu auf, das Vermächtnis der Gefallenen zu bewahren und den Einsatz für Abdullah Öcalans physische Freiheit zu verstärken.