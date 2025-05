Protest gegen die Verhaftung der Weltkoordinatorin Songül

Aus der Türkei erreichte die Weltfrauen vor wenigen Tagen folgende Information:



"Hallo, liebe Weltkoordinatoren, ich überbringe euch Grüße aus der Türkei zum 1. Mai, dem Kampftag der Arbeiterklasse. Tausende von Arbeitern und Werktätigen marschierten zum Taksim-Platz, dem symbolischen Ort des 1. Mai in diesem Jahr, und wurden festgenommen.



Vor dem 1. Mai wurde unsere Koordinatorin für den Nahen Osten, Songül Yücel, bei einer Hausdurchsuchung festgenommen. Songül wurde in der Nacht des 29. April in ihrer Wohnung festgenommen und am 1. Mai wurde vom Gericht ein Haftbefehl erlassen. Im Zusammenhang mit der jüngsten ungerechtfertigten Verhaftung von Songül Yücel, Chefredakteurin der Zeitschrift Önsöz Kültür Sanat, haben wir im Namen der Weltfrauenkoordinatorinnen einen Solidaritätstext verfasst.



Wir verurteilen den Angriff auf die Meinungsfreiheit und bekräftigen unsere Unterstützung für Songül Yücel und alle Frauen, deren Stimme zum Schweigen gebracht wird. Solidarität ist unsere Stärke".

Dazu Karola Kücken und Suse Bader:

Wir sind bestürzt und sehr empört über die erneute Verhaftung unserer Freundin Songül. Söngül ist Koordinatorin der Weltfrauenbewegung der Basisfrauen und eine sehr engagierte und mutige Vertreterin des Internationalen Kampfes zur Befreiung der Frau. Wir unterstützen die Protesterklärung der türkischen Kämpfer*innen mit der Entschlossenheit des solidarischen Widerstands.



Faschistische Regime nutzen diese Methoden, um ihre Herrschaft zu stärken. Sie töten die Gedankenfreiheit und die Menschlichkeit. Weltweit kämpfen wir Frauen der Welt gegen das Erstarken der faschistischen Kräfte. Als Weltkoordinatorinnen kämpfen wir gegen die Unterdrückung und für die Befreiung der Frau, weil wir aus grausamer und leidvoller Erfahrung wissen:

Faschismus eliminiert die progressive und kämpferische Frauenbewegung.

Faschismus fürchtet selbstbestimmte, mutige Frauen.

Faschisten treten Menschenrechte mit Füßen.

Faschisten sind Feinde der Demokratie.



Wir protestieren auf das Entschiedenste gegen die Verhaftung von Songül, unserer Koordinatorin der Weltkonferenz der Basisfrauen. Wir fordern ihre sofortige Freilassung und die Wiederherstellung ihrer demokratischen Rechte. ...

Kein Kampf, keine Frau darf allein bleiben!

Hoch die Internationale Solidarität und die Kraft der Frauen!