Meldeversäumnisse

So wird gegen Bürgergeldempfänger Stimmung gemacht

Der nordrhein-westfälische Arbeitsminister Karl Laumann (CDU) berichtete kürzlich in einem Schreiben an den Landtag, dass in NRW die Zahl der Meldeversäumnisse bei Jobcentern von 2023 auf 2024 um rund 66 Prozent gestiegen sei. In Köln habe sich die Zahl mit rund 108 Prozent sogar mehr als verdoppelt.

Korrespondenz aus Köln